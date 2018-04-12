В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...

Pegasmaster написав:
хаммеры и хамви тоже не бронированные.
есть баллистическая защита, но это не броня.
а вам лишь бы ляпнуть и зраду разогнать.
Причем обговаривается замена УАЗ-469, который был такой бронированный...
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:02
Причем обговаривается замена УАЗ-469, который был такой бронированный...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:08
Да уж, "замена"... Great Wall Wingle 5 ввезенные в разобраном виде и купленные за валюту - это еще пол беды. Кузова там гниют уже с завода, подвеска хлипкая, а движки разработки 80х годов... Все бы ничего, но картина такая, что если УАЗы бегали, пусть и с капиталками в "солдатских гаражах" по 30-40 лет, то ни один Great Wall Wingle не проживет и 20лет, даже если будет стоять просто под тентом.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:25
Каких 20 лет...в условиях постоянной езды по бездорожью он через год развалится, по асфальту начальство возить может несколько лет и протянет, хотя мотор у него превиредливый, но армейские ведь ездят на высококачестенном топливе, isn't it?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:16
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