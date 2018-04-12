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В Україні знайшли альтернативу
застарілим армійським...

В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:02

  Pegasmaster написав:
  Molchyn написав:Это изделие позиционируют как авто для армии. Для мирного времени сойдет. Но для армии все чаще используют бронированные машины. Я не говорю про США, но даже ЮАР подключилось. Мы к своим солдатам как относимся? Или тоже еще нарожают?

хаммеры и хамви тоже не бронированные.
есть баллистическая защита, но это не броня.
а вам лишь бы ляпнуть и зраду разогнать.


Причем обговаривается замена УАЗ-469, который был такой бронированный...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:08

Да уж, "замена"... Great Wall Wingle 5 ввезенные в разобраном виде и купленные за валюту - это еще пол беды. Кузова там гниют уже с завода, подвеска хлипкая, а движки разработки 80х годов... Все бы ничего, но картина такая, что если УАЗы бегали, пусть и с капиталками в "солдатских гаражах" по 30-40 лет, то ни один Great Wall Wingle не проживет и 20лет, даже если будет стоять просто под тентом. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:25

  Watcher написав:Да уж, "замена"... Great Wall Wingle 5 ввезенные в разобраном виде и купленные за валюту - это еще пол беды. Кузова там гниют уже с завода, подвеска хлипкая, а движки разработки 80х годов... Все бы ничего, но картина такая, что если УАЗы бегали, пусть и с капиталками в "солдатских гаражах" по 30-40 лет, то ни один Great Wall Wingle не проживет и 20лет, даже если будет стоять просто под тентом. :-)


Каких 20 лет...в условиях постоянной езды по бездорожью он через год развалится, по асфальту начальство возить может несколько лет и протянет, хотя мотор у него превиредливый, но армейские ведь ездят на высококачестенном топливе, isn't it?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:24

Скажите спасибо, что автомобили не из шоколада и крекеров :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:16

  Вкладчик1234 написав:Скажите спасибо, что автомобили не из шоколада и крекеров :-)


В Борисполе линию монтируют, будут из многослойного теста, а вместо активной брони крем из крепкого Индонезийского пальмового масла.
Ratatui
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