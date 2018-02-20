RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На проекти з енергоефективності
торік пішло 70% кредитів...

На проекти з енергоефективності торік пішло 70% кредитів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 05:36

На проекти з енергоефективності торік пішло 70% кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції сказав асоційований директор Департаменту енергоефективності та змін клімату в Україні, Польщі та на Кавказі ЄБРР Сергій Масліченко.

Дивися повний текст На проекти з енергоефективності торік пішло 70% кредитів ЄБРР - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81358
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 05:36

Самая эффективная энергоэффективность - это тепловые насосы.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 30.10.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЄС готовий надати Україні €1 мільярд у вигляді кредитів 1, 2, 3
R2 » Пон 12 бер, 2018 13:11
24 1696
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 07:09
Shram
Обсяг проблемних кредитів зріс на 2%
R2 » Суб 03 бер, 2018 09:08
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 09:08
serg_vronsky
Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд...
R2 » Вів 20 лют, 2018 15:41
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 15:41
sdmitruk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4697)
13.04.2018 06:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.