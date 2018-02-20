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На проекти з енергоефективності торік пішло 70% кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 05:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції сказав асоційований директор Департаменту енергоефективності та змін клімату в Україні, Польщі та на Кавказі ЄБРР Сергій Масліченко.
Дивися повний текст На проекти з енергоефективності торік пішло 70% кредитів ЄБРР - експерт
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 05:36
Самая эффективная энергоэффективность - это тепловые насосы.
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