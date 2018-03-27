Як повідомляє Strategy Analytics, корейська Samsung, що займає лідируючі позиції на світовому ринку смартфонів, зазнає тяжкої поразки в Китаї.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:46
Samsung втрачає китайський ринок
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Дивися повний текст Samsung втрачає китайський ринок.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:46
Политика конских цен позволяет снимать сливки, но как только нарастает конкуренция, потребитель голосует ногами. У нас доказано "Воля-кабель", в Китае доказано "Самсунгом"
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