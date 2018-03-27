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Samsung втрачає
китайський ринок

Samsung втрачає китайський ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:46

Samsung втрачає китайський ринок

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Strategy Analytics, корейська Samsung, що займає лідируючі позиції на світовому ринку смартфонів, зазнає тяжкої поразки в Китаї.

Дивися повний текст Samsung втрачає китайський ринок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:46

Политика конских цен позволяет снимать сливки, но как только нарастает конкуренция, потребитель голосует ногами. У нас доказано "Воля-кабель", в Китае доказано "Самсунгом"
antey1969
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