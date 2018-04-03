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Мінфін пропонує запровадити
щорічне декларування для...

Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:55

Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект розширює повноваження Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для заможних українців – законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:56

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