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Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект розширює повноваження Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для заможних українців – законопроект
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:56
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