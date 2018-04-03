Законопроект розширює повноваження Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для заможних українців – законопроект.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:55
Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для заможних українців – законопроект.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:46
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:47
Декларации должны подавать все.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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