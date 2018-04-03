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Мінфін пропонує запровадити
щорічне декларування для...

Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:55

Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект розширює повноваження Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для заможних українців – законопроект.
R2
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Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:46

  LuckyG написав:Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.

..я вас успокою: во ВСЕМ мире налоги СОБИРАЮТСЯ, причем ставки и база налогообложения куда-как отличается от нашей (!!) - в разы!!!..вопрос в другом- в эффективности использования собранных налогов!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:47

Декларации должны подавать все.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:03

  maestro71 написав:
  LuckyG написав:Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.

..я вас успокою: во ВСЕМ мире налоги СОБИРАЮТСЯ, причем ставки и база налогообложения куда-как отличается от нашей (!!) - в разы!!!..вопрос в другом- в эффективности использования собранных налогов!!!

Вы сами себе не задавали вопрос. А за что свободный человек должен платить налоги? Я вырастил корову и надоил молока, а сосед свинью и имеет сало. Теперь если я с соседом обменяюсь молоком на сало, то я должен кому то левому, который и в палец не ударил в наши действия. А деньги это удобство обмена. Как это понимать?
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:20

  maestro71 написав:
  LuckyG написав:Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.

..я вас успокою: во ВСЕМ мире налоги СОБИРАЮТСЯ, причем ставки и база налогообложения куда-как отличается от нашей (!!) - в разы!!!..вопрос в другом- в эффективности использования собранных налогов!!!

В том то и дело, что отличается в разы. В Таиланде тот же НДС в 3 раза ниже(7%), налог на дороги ниже вообще на порядок, т. к. фиксированный, а не с каждого литра бензина, а дороги идеальные. Как так происходит, не понятно
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