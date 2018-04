Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...

Додано: Суб 14 кві, 2018 14:59

p_a_l написав: Вы сами себе не задавали вопрос. А за что свободный человек должен платить налоги? Я вырастил корову и надоил молока, а сосед свинью и имеет сало. Теперь если я с соседом обменяюсь молоком на сало, то я должен кому то левому, который и в палец не ударил в наши действия. А деньги это удобство обмена. Как это понимать?



Например, он не позволил прийти Захарченку или Моторолле к вам и забрать у вас молоко, а у соседа сало, а в качестве благодарности Моторолла еще и пристрелил бы кого-то из вас.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda