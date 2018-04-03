|
|
|
Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект розширює повноваження Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Мінфін пропонує запровадити щорічне декларування для заможних українців – законопроект
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81386
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:56
Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 489
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:46
LuckyG написав:
Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.
..я вас успокою: во ВСЕМ мире налоги СОБИРАЮТСЯ, причем ставки и база налогообложения куда-как отличается от нашей (!!) - в разы!!!..вопрос в другом- в эффективности использования собранных налогов!!!
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 1811
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:47
Декларации должны подавать все.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2309
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:03
maestro71 написав: LuckyG написав:
Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.
..я вас успокою: во ВСЕМ мире налоги СОБИРАЮТСЯ, причем ставки и база налогообложения куда-как отличается от нашей (!!) - в разы!!!..вопрос в другом- в эффективности использования собранных налогов!!!
Вы сами себе не задавали вопрос. А за что свободный человек должен платить налоги? Я вырастил корову и надоил молока, а сосед свинью и имеет сало. Теперь если я с соседом обменяюсь молоком на сало, то я должен кому то левому, который и в палец не ударил в наши действия. А деньги это удобство обмена. Как это понимать?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:20
maestro71 написав: LuckyG написав:
Доить,доить и еще раз доить. Другому не научены.
..я вас успокою: во ВСЕМ мире налоги СОБИРАЮТСЯ, причем ставки и база налогообложения куда-как отличается от нашей (!!) - в разы!!!..вопрос в другом- в эффективности использования собранных налогов!!!
В том то и дело, что отличается в разы. В Таиланде тот же НДС в 3 раза ниже(7%), налог на дороги ниже вообще на порядок, т. к. фиксированный, а не с каждого литра бензина, а дороги идеальные. Как так происходит, не понятно
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1499
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:59
p_a_l написав:
Вы сами себе не задавали вопрос. А за что свободный человек должен платить налоги? Я вырастил корову и надоил молока, а сосед свинью и имеет сало. Теперь если я с соседом обменяюсь молоком на сало, то я должен кому то левому, который и в палец не ударил в наши действия
. А деньги это удобство обмена. Как это понимать?
Например, он не позволил прийти Захарченку или Моторолле к вам и забрать у вас молоко, а у соседа сало, а в качестве благодарности Моторолла еще и пристрелил бы кого-то из вас.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1559
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|380
|
П'ят 06 кві, 2018 14:59
hno3
|
|4
|237
|
|
|3
|165
|
реклама
|