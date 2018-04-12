Українське дипломатичне відомство досягло домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки – Уругваєм і Перу.
Дивися повний текст Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48
Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48
..если бы еще МИД, или др.какое "ведомство" (??), договрились с авиа-перевозчиками насчет билетов баков по 100/чел туда - вааще супер было бы!!! :)
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