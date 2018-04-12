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Україна домовилася про
безвіз із ще двома країнами

Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48

Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами

Пропонуємо до обговорення:
Українське дипломатичне відомство досягло домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки – Уругваєм і Перу.

Дивися повний текст Україна домовилася про безвіз із ще двома країнами.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48

..если бы еще МИД, или др.какое "ведомство" (??), договрились с авиа-перевозчиками насчет билетов баков по 100/чел туда - вааще супер было бы!!! :)
maestro71
 
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