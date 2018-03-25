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Російський олігарх знайшов
спосіб вивести свою компанію...

Російський олігарх знайшов спосіб вивести свою компанію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:52

Російський олігарх знайшов спосіб вивести свою компанію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило російське агентство РБК з посиланням на свої джерела.

Дивися повний текст Російський олігарх знайшов спосіб вивести свою компанію з-під санкцій США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:52

swiss company, not russian oligarch! Journalists should be more attentive created such provocative titles
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:33

  redmax11 написав:swiss company, not russian oligarch! Journalists should be more attentive created such provocative titles

russian trolls are not welcomed here.
it's a classic company with control by a shadow management. to create such company you should pay 500 000 swiss francs monthly.
myshapiton
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