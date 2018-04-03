Про це заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст Золотовалютні резерви будуть рости швидше, ніж прогнозувалося — НБУ.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:53
Золотовалютні резерви будуть рости швидше, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Золотовалютні резерви будуть рости швидше, ніж прогнозувалося — НБУ.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:55
Написано же - "В этом году Нацбанк ожидает поступления около 2 млрд долларов от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка"
Ничего не меняется, по-прежнему основной источник наполнения ЗВР "взять в долг".
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