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Золотовалютні резерви
будуть рости швидше, ніж...

Золотовалютні резерви будуть рости швидше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:53

Золотовалютні резерви будуть рости швидше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст Золотовалютні резерви будуть рости швидше, ніж прогнозувалося — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:25

За счёт чего?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:55

  Вкладчик1234 написав:За счёт чего?


Написано же - "В этом году Нацбанк ожидает поступления около 2 млрд долларов от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка"

Ничего не меняется, по-прежнему основной источник наполнения ЗВР "взять в долг".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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