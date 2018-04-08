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Експерт порахував, на скільки
Енергоатом має підвищити...

Експерт порахував, на скільки Енергоатом має підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:59

Експерт порахував, на скільки Енергоатом має підвищити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції сказав заступник глави Атомпрофспілки Олексій Лич.

Дивися повний текст Експерт порахував, на скільки Енергоатом має підвищити тариф, аби не піти в "мінус".
R2
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