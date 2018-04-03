Це пояснив прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен.
Дивися повний текст Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво «Північного потоку 2».
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02
Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво «Північного потоку 2».
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02
Хорош про заботу об Украине чесать, как сговорились. Короче понятно, и эта Бабы Яга не против.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05
Вот она озабоченность европейская. Короче гнилье, а мы должны им фланги прикрывать. Знали бы те кто погиб, что погибали за зря.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14
Все сочувствовали Орешникову. Жалели его, но это была БЕСПЛАТНАЯ ЖАЛОСТЬ!
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