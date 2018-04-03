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Данія пояснила, за якої умови
погодиться на будівництво...

Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02

Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Це пояснив прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Дивися повний текст Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво «Північного потоку 2».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02

Хорош про заботу об Украине чесать, как сговорились. Короче понятно, и эта Бабы Яга не против.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05

Вот она озабоченность европейская. Короче гнилье, а мы должны им фланги прикрывать. Знали бы те кто погиб, что погибали за зря.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14

Все сочувствовали Орешникову. Жалели его, но это была БЕСПЛАТНАЯ ЖАЛОСТЬ!
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:28

Таки придётся работать... От же ж...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:03

  p_a_l написав:Вот она озабоченность европейская. Короче гнилье, а мы должны им фланги прикрывать. Знали бы те кто погиб, что погибали за зря.

Какие нафиг фланги?? Кто нападал на Данию?? Вы там что курите?
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:05

  mister-svet написав:Хорош про заботу об Украине чесать, как сговорились. Короче понятно, и эта Бабы Яга не против.

Так сшоворился и ваш президент! Это же его идея для выборов , ну а Европа с Россией просто решили подсобить Алексеичу.
repulse1815
 
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