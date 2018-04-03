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Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Це пояснив прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен.
Дивися повний текст Данія пояснила, за якої умови погодиться на будівництво «Північного потоку 2»
.
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R2
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:02
Хорош про заботу об Украине чесать, как сговорились. Короче понятно, и эта Бабы Яга не против.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05
Вот она озабоченность европейская. Короче гнилье, а мы должны им фланги прикрывать. Знали бы те кто погиб, что погибали за зря.
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p_a_l
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14
Все сочувствовали Орешникову. Жалели его, но это была БЕСПЛАТНАЯ ЖАЛОСТЬ!
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nik1
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:28
Таки придётся работать... От же ж...
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serg_vronsky
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:03
p_a_l написав:
Вот она озабоченность европейская. Короче гнилье, а мы должны им фланги прикрывать. Знали бы те кто погиб, что погибали за зря.
Какие нафиг фланги?? Кто нападал на Данию?? Вы там что курите?
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repulse1815
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:05
mister-svet написав:
Хорош про заботу об Украине чесать, как сговорились. Короче понятно, и эта Бабы Яга не против.
Так сшоворился и ваш президент! Это же его идея для выборов , ну а Европа с Россией просто решили подсобить Алексеичу.
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repulse1815
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:28
repulse1815 написав: p_a_l написав:
Вот она озабоченность европейская. Короче гнилье, а мы должны им фланги прикрывать. Знали бы те кто погиб, что погибали за зря.
Какие нафиг фланги?? Кто нападал на Данию?? Вы там что курите?
Это вы уже выдыхайте, в моем посте про Данию ни слова.
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p_a_l
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