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Нафтогаз запланував затребувати
від Газпрому ще $15 млрд...

Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
У разі перегляду тарифу на транзит газу по території України, "Нафтогаз" буде претендувати на компенсацію від "Газпрому" в розмірі до 15 млрд доларів, повідомляють Українські новини з посиланням на дані, які містяться в листі голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Дивися повний текст Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд компенсації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

Не, надо 150 млрд требовать! А вдруг получится? :)))) Вот заживём! Жители ЕС будут толпиться у наших консульств, что визу к нам получить!
romio_33
 
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