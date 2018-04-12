|
|
|
Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03
Пропонуємо до обговорення:
У разі перегляду тарифу на транзит газу по території України, "Нафтогаз" буде претендувати на компенсацію від "Газпрому" в розмірі до 15 млрд доларів, повідомляють Українські новини з посиланням на дані, які містяться в листі голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Дивися повний текст Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд компенсації
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81373
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03
Не, надо 150 млрд требовать! А вдруг получится? :)))) Вот заживём! Жители ЕС будут толпиться у наших консульств, что визу к нам получить!
-
romio_33
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 29.08.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:44
Неплохой план, звучит вроде переможно
Ближе к выборам "запланируют потребовать" и 150
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5258
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3446 раз.
- Подякували: 1018 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:27
Запланировал потребовать... новое слово в планировании.
-
serg_vronsky
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:33
Молодцы, так держать! Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира! с)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
-
mister-svet
-
-
- Повідомлень: 2122
- З нами з: 25.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|