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Нафтогаз запланував затребувати
від Газпрому ще $15 млрд...

Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
У разі перегляду тарифу на транзит газу по території України, "Нафтогаз" буде претендувати на компенсацію від "Газпрому" в розмірі до 15 млрд доларів, повідомляють Українські новини з посиланням на дані, які містяться в листі голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Дивися повний текст Нафтогаз запланував затребувати від Газпрому ще $15 млрд компенсації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

Не, надо 150 млрд требовать! А вдруг получится? :)))) Вот заживём! Жители ЕС будут толпиться у наших консульств, что визу к нам получить!
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:44

Неплохой план, звучит вроде переможно :-)

Ближе к выборам "запланируют потребовать" и 150
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:27

Запланировал потребовать... новое слово в планировании.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:33

В Нафтогазi запланували взагалi всим закiнчити працювати!

Молодцы, так держать! Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира! с)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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