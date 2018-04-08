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Турецька Onur виграла тендер
на ремонт дороги в Києві...

Турецька Onur виграла тендер на ремонт дороги в Києві...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16

Турецька Onur виграла тендер на ремонт дороги в Києві...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" (Київ), яка є дочірнім підприємством турецької Onur Group, стало переможцем у тендері на капітальний ремонт проспекту Паладіна у Києві вартістю 418,5 млн грн.

Дивися повний текст Турецька Onur виграла тендер на ремонт дороги в Києві вартістю 418,5 млн грн.
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