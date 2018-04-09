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SpaceX назвала вартість
квитка на Big Falcon Rocket

SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:30

SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket

Пропонуємо до обговорення:
Вартість квитка на земні перевезення за допомогою Big Falcon Rocket буде приблизно такою ж, як і ціна на трансатлантичні перельоти.

Дивися повний текст SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:31

То яка ціна. Така ж. Це не ціна))
w1961
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