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SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Вартість квитка на земні перевезення за допомогою Big Falcon Rocket буде приблизно такою ж, як і ціна на трансатлантичні перельоти.
Дивися повний текст SpaceX назвала вартість квитка на Big Falcon Rocket
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:31
То яка ціна. Така ж. Це не ціна))
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