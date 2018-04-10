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МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів
у 1 кварталі 2018 року

МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35

МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року, що на 8,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили avianews.com в компанії.

Дивися повний текст МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35

плохо то что с ростом пассажиропотока падает качество обслуживания...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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