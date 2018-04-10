МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року, що на 8,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили avianews.com в компанії.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35
МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року
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Дивися повний текст МАУ перевезла 1,48 млн пасажирів у 1 кварталі 2018 року.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:35
плохо то что с ростом пассажиропотока падает качество обслуживания...
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