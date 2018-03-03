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В "Київміськбуді" прокоментували нічний обстріл офісу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:48
Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Холдингова компанія (ХК) "Київміськбуд"(Київ), один з найбільших забудовників України, вважає обстріл його центрального відділу продажів в ніч на 13 квітня проявом нечесної конкуренції.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:48
Ох уж эти "хулиганы" с гранатометами.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:17
нормальное такое хулиганство. Вы там белены объелись?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:42
Полиция отжигает перлы)))
Какое хулиганство, это слишком жесткая статья для гранатометчиков, выразивших излишне громко в ночное время свою гражданскую позицию? Срочно переквалифицировать в банальное нарушение порядка со штрафом в 17 грн. И быстро закрыть дело - явная же административка, ёпт)))
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:58
спродіваюсь це попередження всім хаотичним забудовникам. укрбуд наступний?
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