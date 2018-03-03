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В "Київміськбуді" прокоментували
нічний обстріл офісу

В "Київміськбуді" прокоментували нічний обстріл офісу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:48

В "Київміськбуді" прокоментували нічний обстріл офісу

Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Холдингова компанія (ХК) "Київміськбуд"(Київ), один з найбільших забудовників України, вважає обстріл його центрального відділу продажів в ніч на 13 квітня проявом нечесної конкуренції.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:48

Ох уж эти "хулиганы" с гранатометами.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:17

нормальное такое хулиганство. Вы там белены объелись?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:42

Полиция отжигает перлы)))
Какое хулиганство, это слишком жесткая статья для гранатометчиков, выразивших излишне громко в ночное время свою гражданскую позицию? Срочно переквалифицировать в банальное нарушение порядка со штрафом в 17 грн. И быстро закрыть дело - явная же административка, ёпт)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:58

спродіваюсь це попередження всім хаотичним забудовникам. укрбуд наступний?
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:21

  kyiv7777 написав:спродіваюсь це попередження всім хаотичним забудовникам. укрбуд наступний?


А нанял гранатометчиков,конечно, Кличко со своим ординарцем из управления благоустройства. Последний своих титушек уже вооружил гранатометами, т.к. МАФ ы уже разваляли вручную и экскаваторами.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:01

  antey1969 написав:Полиция отжигает перлы)))
Какое хулиганство, это слишком жесткая статья для гранатометчиков, выразивших излишне громко в ночное время свою гражданскую позицию? Срочно переквалифицировать в банальное нарушение порядка со штрафом в 17 грн. И быстро закрыть дело - явная же административка, ёпт)))


Ну если выяснится что "хулиганы" таким образом высказали свой негатив по отношению к России и были ветеранами АТО, то и административку даже не заведут...Главное быть в трэнде.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07

а почему подумали что в офис застройщика? Может там стреляли в ресторан хачиков. А исполнитель чуток плохо прицелился ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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