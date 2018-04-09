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В Україні працюють 8 з 15
енергоблоків, решта – на ремонті

В Україні працюють 8 з 15 енергоблоків, решта – на ремонті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:58

В Україні працюють 8 з 15 енергоблоків, решта – на ремонті

Пропонуємо до обговорення:
Атомними станціями України минулої доби вироблено 178,15 млн кВт-год електроенергії. Про це повідомляє прес-центр ДП "НАЕК "Енергоатом".

Дивися повний текст В Україні працюють 8 з 15 енергоблоків, решта – на ремонті.
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