Атомними станціями України минулої доби вироблено 178,15 млн кВт-год електроенергії. Про це повідомляє прес-центр ДП "НАЕК "Енергоатом".
Дивися повний текст В Україні працюють 8 з 15 енергоблоків, решта – на ремонті.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:58
В Україні працюють 8 з 15 енергоблоків, решта – на ремонті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні працюють 8 з 15 енергоблоків, решта – на ремонті.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:22
Скоро эл.энергию будем закупать в роттердаме+ или пенсильвании
Всё IMHO
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