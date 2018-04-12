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Розенко каже, що Україна
зробила колосальний ривок...

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:13

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, на сьогоднішній день середня заробітна плата по Україні становить 7700 гривень, в Києві - 12 тисяч 500 гривень.

Дивися повний текст Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок вперед в оплаті праці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14

Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:19

Re: Розенко каже, що Україна зробила - колосаль!!!

Очень убедительно! Можно даже подумать, что в денежном выражении скоро достигнем доРеволюционного уровня. Даже без учета оптимизированных тарифов.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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