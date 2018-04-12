Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...

Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:19

Очень убедительно! Можно даже подумать, что в денежном выражении скоро достигнем доРеволюционного уровня. Даже без учета оптимизированных тарифов.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.