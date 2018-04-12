За його словами, на сьогоднішній день середня заробітна плата по Україні становить 7700 гривень, в Києві - 12 тисяч 500 гривень.
Дивися повний текст Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок вперед в оплаті праці.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:13
Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок вперед в оплаті праці.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14
Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:19
Re: Розенко каже, що Україна зробила - колосаль!!!
Очень убедительно! Можно даже подумать, что в денежном выражении скоро достигнем доРеволюционного уровня. Даже без учета оптимизированных тарифов.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:38
Еще более колоссальным был рывок цен. Пусть пан Розенко подрудится и сравнит, что можно было купить на среднюю зарплату при Януковиче и сейчас. Кроме того, сейчас практически сравнялись уборщицы и научные сотрудники, санитарки и врачи. Поздравляю з перемогою!
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