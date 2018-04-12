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Розенко каже, що Україна
зробила колосальний ривок...

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:13

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, на сьогоднішній день середня заробітна плата по Україні становить 7700 гривень, в Києві - 12 тисяч 500 гривень.

Дивися повний текст Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок вперед в оплаті праці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14

Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:38

Еще более колоссальным был рывок цен. Пусть пан Розенко подрудится и сравнит, что можно было купить на среднюю зарплату при Януковиче и сейчас. Кроме того, сейчас практически сравнялись уборщицы и научные сотрудники, санитарки и врачи. Поздравляю з перемогою!
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:28

  ygn написав:Еще более колоссальным был рывок цен. Пусть пан Розенко подрудится и сравнит, что можно было купить на среднюю зарплату при Януковиче и сейчас. Кроме того, сейчас практически сравнялись уборщицы и научные сотрудники, санитарки и врачи. Поздравляю з перемогою!


Розенко настоящий украинец-патриот,так же как и Гройссман, поэтому они bидят реальное улучшение жизни в Украине, по крайней мере своей, так точно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:45

  Gippo написав:Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html
Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:14

  Faceless написав: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда

и ссылочку пожалуйста на инфу, что цены стоят на месте
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:39

Рывок может и есть. Но... https://minfin.com.ua/2018/04/13/33167217/
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:42

  Jack Reacher написав:
  Faceless написав: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... z_u_U.html Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда

и ссылочку пожалуйста на инфу, что цены стоят на месте

И зарплаты тоже на месте не стоят, между прочим.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44

  Faceless написав:
  Gippo написав:Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html
Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда


Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:52

Проблема вовсе не в уровне задолженности - уже писал об этом
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році (тис.)
Лютий 7 705.7
Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності у 2018 році (млн. грн) 61 976.2
http://www.ukrstat.gov.ua/
Поделите одно на другое - около 8 тыс. в месяц. В то же время
Основні показники ринку праці
(щоквартально, кумулятивно з початку року
Зайняте населення
працездатного віку (у середньому за період, тис. осіб)
січень-грудень 2017 - 15 495,9
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. в официальную статистику по з/п не попало около 50 % работников (около 7 700 тыс. человек). А почему? Да всего лишь из-за вот этого примечания
2 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб
Волгарь
 
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