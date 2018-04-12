За його словами, на сьогоднішній день середня заробітна плата по Україні становить 7700 гривень, в Києві - 12 тисяч 500 гривень.
Дивися повний текст Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок вперед в оплаті праці.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:13
Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок вперед в оплаті праці.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:14
Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:38
Еще более колоссальным был рывок цен. Пусть пан Розенко подрудится и сравнит, что можно было купить на среднюю зарплату при Януковиче и сейчас. Кроме того, сейчас практически сравнялись уборщицы и научные сотрудники, санитарки и врачи. Поздравляю з перемогою!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:28
Розенко настоящий украинец-патриот,так же как и Гройссман, поэтому они bидят реальное улучшение жизни в Украине, по крайней мере своей, так точно
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:45
Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:14
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:39
Рывок может и есть. Но... https://minfin.com.ua/2018/04/13/33167217/
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:42
И зарплаты тоже на месте не стоят, между прочим.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:44
Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:52
Проблема вовсе не в уровне задолженности - уже писал об этом
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році (тис.)
Лютий 7 705.7
Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності у 2018 році (млн. грн) 61 976.2
Поделите одно на другое - около 8 тыс. в месяц. В то же время
Основні показники ринку праці
(щоквартально, кумулятивно з початку року
Зайняте населення
працездатного віку (у середньому за період, тис. осіб)
січень-грудень 2017 - 15 495,9
Т.е. в официальную статистику по з/п не попало около 50 % работников (около 7 700 тыс. человек). А почему? Да всего лишь из-за вот этого примечания
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