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Розенко каже, що Україна
зробила колосальний ривок...

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:01

  Shram написав:
  Faceless написав:
  Gippo написав:Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html
Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда


Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".

С июня 2017 по март 2018 - 10 месяцев, почти год уровень задолженности от 2,3 до 2,6 млрд. Рост наблюдался в 2014-2015, с июля 2015 по апрель 2017 колебался на уровне 1,9 +/- 0,1 млрд, потом подрос. За этот период динамика зарплат была не меньшей, потому реального роста задолженности по сути и нет
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:58

Никак не пойму что значит средняя зарплата по стране?! Если у соседа 5 детей, то значит ли это что у меня 2 наследника?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:00

  Moimir написав:Никак не пойму что значит средняя зарплата по стране?! Если у соседа 5 детей, то значит ли это что у меня 2 наследника?!

Почитайте что-нибудь по статистике, может поймете
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:23

  Faceless написав: Почитайте что-нибудь по статистике, может поймете

Умище!! Так 2 у меня наследника или ни одного по статистике? по факту?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:39

  Moimir написав: Умище!! Так 2 у меня наследника или ни одного по статистике? по факту?

А тут любят ссылаться на статистику, типа её не гросяпети рисуют от балды : )
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:57

  Moimir написав:
  Faceless написав: Почитайте что-нибудь по статистике, может поймете

Умище!! Так 2 у меня наследника или ни одного по статистике? по факту?

Значит почитать лень?
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