Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".
С июня 2017 по март 2018 - 10 месяцев, почти год уровень задолженности от 2,3 до 2,6 млрд. Рост наблюдался в 2014-2015, с июля 2015 по апрель 2017 колебался на уровне 1,9 +/- 0,1 млрд, потом подрос. За этот период динамика зарплат была не меньшей, потому реального роста задолженности по сути и нет
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