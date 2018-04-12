Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...

Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:37

Faceless написав: Jack Reacher написав: Faceless написав: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... z_u_U.html Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда

и ссылочку пожалуйста на инфу, что цены стоят на месте и ссылочку пожалуйста на инфу, что цены стоят на месте

И зарплаты тоже на месте не стоят, между прочим. И зарплаты тоже на месте не стоят, между прочим.

Зарплаты колеблются и не всегда идут вверх, чаще как раз наоборот. Но Вам то, наверное, не снижают. Брехня всегда в цене, она позволяет заработать бабок на народе.Сегодня звонил израильтянин, интересовался ценами на украинскую продукцию, был очень удивлен услышанными нашими высокими ценами. Сам он пожаловался на падение ВВП в Израиле. Хотя для меня это не было секретом. Я давно слышал, что цены у них давно заоблачные, а это ВСЕГДА приводит к сворачиванию объемов торговли и как следствие к снижению объемов производства и закупок.