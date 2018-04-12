Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".
С июня 2017 по март 2018 - 10 месяцев, почти год уровень задолженности от 2,3 до 2,6 млрд. Рост наблюдался в 2014-2015, с июля 2015 по апрель 2017 колебался на уровне 1,9 +/- 0,1 млрд, потом подрос. За этот период динамика зарплат была не меньшей, потому реального роста задолженности по сути и нет
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Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".
С июня 2017 по март 2018 - 10 месяцев, почти год уровень задолженности от 2,3 до 2,6 млрд.
Так наступит май 2018, так и сравним с маем 2017. не стоит делать поспешных выводов. Месяц к месяцу и будем сравнивать. А сейчас по факту - за год ( март к марту) рост задолженности составил 25%. Факт? Да, факт.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Интересная вещь - если зайти в ютуб и поинтересоваться какая зп в Германии, Польше, Америке, Финляндии...вам десятки простых рабочих людей расскажут и покажут как, сколько и на сколько. Если захочешь узнать об Украине, то увидишь исключительно говорящие головы чиновников о неких средних украинцах с некой средней зарплатой.
Интересная вещь - если зайти в ютуб и поинтересоваться какая зп в Германии, Польше, Америке, Финляндии...вам десятки простых рабочих людей расскажут и покажут как, сколько и на сколько. Если захочешь узнать об Украине, то увидишь исключительно говорящие головы чиновников о неких средних украинцах с некой средней зарплатой.
Ну понятное дело, всякие Всемирные Банки и прочие ЦРУ узнают данные только через ютуб, никакой статистике не верят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
и ссылочку пожалуйста на инфу, что цены стоят на месте
И зарплаты тоже на месте не стоят, между прочим.
Зарплаты колеблются и не всегда идут вверх, чаще как раз наоборот. Но Вам то, наверное, не снижают. Брехня всегда в цене, она позволяет заработать бабок на народе.
Сегодня звонил израильтянин, интересовался ценами на украинскую продукцию, был очень удивлен услышанными нашими высокими ценами. Сам он пожаловался на падение ВВП в Израиле. Хотя для меня это не было секретом. Я давно слышал, что цены у них давно заоблачные, а это ВСЕГДА приводит к сворачиванию объемов торговли и как следствие к снижению объемов производства и закупок.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.