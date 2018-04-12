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Розенко каже, що Україна
зробила колосальний ривок...

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:01

  Shram написав:
  Faceless написав:
  Gippo написав:Вот только забыл упомянуть про такой же резкий рост задолженности по зарплате.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html
Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда


Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".

С июня 2017 по март 2018 - 10 месяцев, почти год уровень задолженности от 2,3 до 2,6 млрд. Рост наблюдался в 2014-2015, с июля 2015 по апрель 2017 колебался на уровне 1,9 +/- 0,1 млрд, потом подрос. За этот период динамика зарплат была не меньшей, потому реального роста задолженности по сути и нет
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:58

Никак не пойму что значит средняя зарплата по стране?! Если у соседа 5 детей, то значит ли это что у меня 2 наследника?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:00

  Moimir написав:Никак не пойму что значит средняя зарплата по стране?! Если у соседа 5 детей, то значит ли это что у меня 2 наследника?!

Почитайте что-нибудь по статистике, может поймете
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:23

  Faceless написав: Почитайте что-нибудь по статистике, может поймете

Умище!! Так 2 у меня наследника или ни одного по статистике? по факту?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:39

  Moimir написав: Умище!! Так 2 у меня наследника или ни одного по статистике? по факту?

А тут любят ссылаться на статистику, типа её не гросяпети рисуют от балды : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:57

  Moimir написав:
  Faceless написав: Почитайте что-нибудь по статистике, может поймете

Умище!! Так 2 у меня наследника или ни одного по статистике? по факту?

Значит почитать лень?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:01

  Faceless написав:
  Shram написав:
  Faceless написав:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html
Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда


Извините, но по вашей ссылочке березень 2017 - задолженность 1995 млн гривень, березень 2018 - 2445 млн гривень. Рост 25% за год. Вряд ли это можно назвать "почти не меняется за последний год".

С июня 2017 по март 2018 - 10 месяцев, почти год уровень задолженности от 2,3 до 2,6 млрд.


Так наступит май 2018, так и сравним с маем 2017.
не стоит делать поспешных выводов.
Месяц к месяцу и будем сравнивать.
А сейчас по факту - за год ( март к марту) рост задолженности составил 25%. Факт? Да, факт.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:36

  Faceless написав: Значит почитать лень?

Интересная вещь - если зайти в ютуб и поинтересоваться какая зп в Германии, Польше, Америке, Финляндии...вам десятки простых рабочих людей расскажут и покажут как, сколько и на сколько. Если захочешь узнать об Украине, то увидишь исключительно говорящие головы чиновников о неких средних украинцах с некой средней зарплатой.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:27

  Moimir написав:
  Faceless написав: Значит почитать лень?

Интересная вещь - если зайти в ютуб и поинтересоваться какая зп в Германии, Польше, Америке, Финляндии...вам десятки простых рабочих людей расскажут и покажут как, сколько и на сколько. Если захочешь узнать об Украине, то увидишь исключительно говорящие головы чиновников о неких средних украинцах с некой средней зарплатой.


Ну понятное дело, всякие Всемирные Банки и прочие ЦРУ узнают данные только через ютуб, никакой статистике не верят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:37

  Faceless написав:
  Jack Reacher написав:
  Faceless написав: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... z_u_U.html Уровень задолженности почти не меняется за последний год, при этом составляет не более 1% от совокупного фонда оплаты труда

и ссылочку пожалуйста на инфу, что цены стоят на месте

И зарплаты тоже на месте не стоят, между прочим.

Зарплаты колеблются и не всегда идут вверх, чаще как раз наоборот. Но Вам то, наверное, не снижают. Брехня всегда в цене, она позволяет заработать бабок на народе.

Сегодня звонил израильтянин, интересовался ценами на украинскую продукцию, был очень удивлен услышанными нашими высокими ценами. Сам он пожаловался на падение ВВП в Израиле. Хотя для меня это не было секретом. Я давно слышал, что цены у них давно заоблачные, а это ВСЕГДА приводит к сворачиванию объемов торговли и как следствие к снижению объемов производства и закупок.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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