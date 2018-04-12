Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Интересная вещь - если зайти в ютуб и поинтересоваться какая зп в Германии, Польше, Америке, Финляндии...вам десятки простых рабочих людей расскажут и покажут как, сколько и на сколько. Если захочешь узнать об Украине, то увидишь исключительно говорящие головы чиновников о неких средних украинцах с некой средней зарплатой.
Говорящие головы нынешних депутатов и чиновников почему-то мне напоминают сектантов в последнее время. Одно и то же: халва, халва, халва. Ни одного дела, ни одного правдивого слова, ни одного грамотного плана вывода Украины из того дерьма, в которое они нас затащили.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.