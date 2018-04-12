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Розенко каже, що Україна
зробила колосальний ривок...

Розенко каже, що Україна зробила колосальний ривок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:40

  Moimir написав:
  Faceless написав: Значит почитать лень?

Интересная вещь - если зайти в ютуб и поинтересоваться какая зп в Германии, Польше, Америке, Финляндии...вам десятки простых рабочих людей расскажут и покажут как, сколько и на сколько. Если захочешь узнать об Украине, то увидишь исключительно говорящие головы чиновников о неких средних украинцах с некой средней зарплатой.

Говорящие головы нынешних депутатов и чиновников почему-то мне напоминают сектантов в последнее время. Одно и то же: халва, халва, халва. Ни одного дела, ни одного правдивого слова, ни одного грамотного плана вывода Украины из того дерьма, в которое они нас затащили.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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