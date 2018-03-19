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УЗ початку призначати додаткові поїзди на травневі свята...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:31
Пропонуємо до обговорення:
У розпал квиткового ажіотажу напередодні травневих вихідних (з 28 квітня по 1 травня) ПАТ "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів, які будуть обслуговувати найпопулярніші напрямки.
Дивися повний текст УЗ початку призначати додаткові поїзди на травневі свята (список)
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