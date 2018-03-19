RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
УЗ початку призначати додаткові
поїзди на травневі свята...

УЗ початку призначати додаткові поїзди на травневі свята...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:31

УЗ початку призначати додаткові поїзди на травневі свята...

Пропонуємо до обговорення:
У розпал квиткового ажіотажу напередодні травневих вихідних (з 28 квітня по 1 травня) ПАТ "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів, які будуть обслуговувати найпопулярніші напрямки.

Дивися повний текст УЗ початку призначати додаткові поїзди на травневі свята (список).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81373
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці і свята: чи не забагато ми відпочиваємо 1, 2
R2 » Нед 08 кві, 2018 14:47
10 657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 09:05
-Segey-
Американські кораблі передадуть Україні на початку травня 1, 2
R2 » Чет 05 кві, 2018 08:17
12 715
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 20:45
warlamp
Від початку року мешканці Львівщини на 25% збільшили...
R2 » Пон 19 бер, 2018 20:46
3 201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 00:49
simsurfs
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.