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Вчені заявили про рекордне
ослаблення Гольфстріму

Вчені заявили про рекордне ослаблення Гольфстріму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:18

Вчені заявили про рекордне ослаблення Гольфстріму

Пропонуємо до обговорення:
Вчені заявили про те, що глобальне потепління негативно впливає на атлантичну течію Гольфстрім, яка приносить південне тепло в Північну Америку і Європу.

Дивися повний текст Вчені заявили про рекордне ослаблення Гольфстріму.
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Журналісти, як часто буває, путають мільйони і мільярди. Три мільйони кубометрів для Амазонки - це ніщо... Хто-небудь, проведіть урок математики з "писаками" і найміть, нарешті, нормального редактора-коректора.
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