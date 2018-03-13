Вчені заявили про те, що глобальне потепління негативно впливає на атлантичну течію Гольфстрім, яка приносить південне тепло в Північну Америку і Європу.
Дивися повний текст Вчені заявили про рекордне ослаблення Гольфстріму.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:18
Вчені заявили про рекордне ослаблення Гольфстріму
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Дивися повний текст Вчені заявили про рекордне ослаблення Гольфстріму.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:19
Журналісти, як часто буває, путають мільйони і мільярди. Три мільйони кубометрів для Амазонки - це ніщо... Хто-небудь, проведіть урок математики з "писаками" і найміть, нарешті, нормального редактора-коректора.
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