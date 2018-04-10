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Супрун повідомила про результати
кампанії "Лікар для...

Супрун повідомила про результати кампанії "Лікар для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:34

Супрун повідомила про результати кампанії "Лікар для...

Пропонуємо до обговорення:
Акція триває вже майже два тижні.

Дивися повний текст Супрун повідомила про результати кампанії "Лікар для кожної сім'ї".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:34

да бл. сегодня в Запорожье подписал. 5 часов в очереди простоял. 1 человек 30 минут времени. где бл эфективность. и система висела час.
azon
 
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