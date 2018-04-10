Акція триває вже майже два тижні.
Дивися повний текст Супрун повідомила про результати кампанії "Лікар для кожної сім'ї".
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:34
Супрун повідомила про результати кампанії "Лікар для...
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Дивися повний текст Супрун повідомила про результати кампанії "Лікар для кожної сім'ї".
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:34
да бл. сегодня в Запорожье подписал. 5 часов в очереди простоял. 1 человек 30 минут времени. где бл эфективность. и система висела час.
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