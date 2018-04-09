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McDonald's вперше закрив заклад в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Ресторан в столиці закритий через нову ціну оренди, виставлену власником будівлі. У McDonald's заявили, що вона зробила економічно доцільною діяльність закладу.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:39
Спасибо нашим "рвачам".
Больше здоровой пищи. )
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