Ресторан в столиці закритий через нову ціну оренди, виставлену власником будівлі. У McDonald's заявили, що вона зробила економічно доцільною діяльність закладу.
Дивися повний текст McDonald's вперше закрив заклад в Україні.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38
McDonald's вперше закрив заклад в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст McDonald's вперше закрив заклад в Україні.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:45
Ничего этот макд. не понимает в бизнесе.
Откроют там какой-нибудь "лото-маркет" и покажут как надо "работать"
Всё IMHO
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