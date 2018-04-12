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McDonald's вперше
закрив заклад в Україні

McDonald's вперше закрив заклад в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38

McDonald's вперше закрив заклад в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Ресторан в столиці закритий через нову ціну оренди, виставлену власником будівлі. У McDonald's заявили, що вона зробила економічно доцільною діяльність закладу.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:39

Спасибо нашим "рвачам".
Больше здоровой пищи. )
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:45

Ничего этот макд. не понимает в бизнесе.
Откроют там какой-нибудь "лото-маркет" и покажут как надо "работать"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:12

Re: McDonald's вперше закрив заклад в Україні

это трагедия, мировой рынок бургеров в панике!
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:28

Печерск - зажрался!(С) Там на первом этаже "Бургер" с такими ценами, что туда мало кто ходил, а теперь будут вынуждены, т.к. дешевой альтернативы рядом нет и не предвидится. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:24

Любопытно, кто ж там такой жадный им сдавал в аренду и на шо он рассчитывает теперь? Неужели ему кто то предложил БОЛЬШЕ чем Мак? :shock:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:33

Re: McDonald's вперше закрив заклад в Україні

Хм, чундо таки ;) Не знаю що в ньому цікавого, але от в Глобусі на Майдані це єдина вічножива фастфуда, інші постійно змінююця...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:50

  NoNaMe написав:Спасибо нашим "рвачам".
Больше здоровой пищи. )

откроют армяне "Хачапури" побольше.Под тем МсД в подвале были теперь выростут.
  big539 написав:Любопытно, кто ж там такой жадный им сдавал в аренду и на шо он рассчитывает теперь? Неужели ему кто то предложил БОЛЬШЕ чем Мак? :shock:

под армянами тот НИИ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:10

  big539 написав:Любопытно, кто ж там такой жадный им сдавал в аренду и на шо он рассчитывает теперь? Неужели ему кто то предложил БОЛЬШЕ чем Мак? :shock:


Теперь начнётся тусня как во многих местах где жадины сдают. 6 месяцев и на выход.
Ratatui
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