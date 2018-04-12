Ресторан в столиці закритий через нову ціну оренди, виставлену власником будівлі. У McDonald's заявили, що вона зробила економічно доцільною діяльність закладу.
Дивися повний текст McDonald's вперше закрив заклад в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38
McDonald's вперше закрив заклад в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст McDonald's вперше закрив заклад в Україні.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:45
Ничего этот макд. не понимает в бизнесе.
Откроют там какой-нибудь "лото-маркет" и покажут как надо "работать"
Всё IMHO
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:12
Re: McDonald's вперше закрив заклад в Україні
это трагедия, мировой рынок бургеров в панике!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:28
Печерск - зажрался!(С) Там на первом этаже "Бургер" с такими ценами, что туда мало кто ходил, а теперь будут вынуждены, т.к. дешевой альтернативы рядом нет и не предвидится. :-)
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:24
Любопытно, кто ж там такой жадный им сдавал в аренду и на шо он рассчитывает теперь? Неужели ему кто то предложил БОЛЬШЕ чем Мак?
Всё просто.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:33
Re: McDonald's вперше закрив заклад в Україні
Хм, чундо таки Не знаю що в ньому цікавого, але от в Глобусі на Майдані це єдина вічножива фастфуда, інші постійно змінююця...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:50
откроют армяне "Хачапури" побольше.Под тем МсД в подвале были теперь выростут.
под армянами тот НИИ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:10
реклама
|