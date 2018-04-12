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McDonald's вперше
закрив заклад в Україні

McDonald's вперше закрив заклад в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 06:13

big539, вполне возможно, что и предложили. Во-первых, не все реально оценивают свои возможности отбить аренду, могут въехать и вскоре выехать. Во-вторых, у мака могла быть совсем неактуальная на данный момент ставка (если договор заключался давно, на длительный срок, с фиксированной ценой и без возможности ее пересмотра).
i_ivanov_80
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