Нагадаємо, будівництво газопроводу повинно початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року.
Дивися повний текст Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», не можуть вести бізнес в Україні.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:08
Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», не можуть вести бізнес в Україні.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:08
Что то я не пойму Авакова. Что за министры в Украине? Один требует чтоб газпром прокачивал дальше газ через украину и конечно же платил, другой предлагает запретить газпрому иметь бизнес с Украиной.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:34
Наступают на независимость... А по-моему совсем наоборот. Разве не за это боремся?..
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:28
Имеются ввиду вот все эти компании?))) Германия («E.ON», «BASF», «Wintershall», «Uniper»)
Нидерланды и Великобритания («Shell», Wasco Coatings Europe BV),Австрия («OMV»),Франция («ENGIE»),Чехия (NET4Gas),Финляндия (Fortum, Wasco), Швейцария (Allseas AG), Мальта (Pioneering Spirit) ну-ну)))
Словакия (условный сторонник с точки зрения переговоров Eurostream с Газпромом)[27]
Норвегия (Kvaerner)[28]
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:55
А я не пойму другого.
Каким боком трубопровод в противоположной части Европы относится к независимости и суверенитету Украины?
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