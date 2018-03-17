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Аваков: компанії, які беруть
участь у будівництві...

Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:08

Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, будівництво газопроводу повинно початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року.

Дивися повний текст Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», не можуть вести бізнес в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:08

Что то я не пойму Авакова. Что за министры в Украине? Один требует чтоб газпром прокачивал дальше газ через украину и конечно же платил, другой предлагает запретить газпрому иметь бизнес с Украиной.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:34

Наступают на независимость... А по-моему совсем наоборот. Разве не за это боремся?..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:28

Имеются ввиду вот все эти компании?))) Германия («E.ON», «BASF», «Wintershall», «Uniper»)
Нидерланды и Великобритания («Shell», Wasco Coatings Europe BV),Австрия («OMV»),Франция («ENGIE»),Чехия (NET4Gas),Финляндия (Fortum, Wasco), Швейцария (Allseas AG), Мальта (Pioneering Spirit) ну-ну)))
Словакия (условный сторонник с точки зрения переговоров Eurostream с Газпромом)[27]
Норвегия (Kvaerner)[28]
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:55

  repulse1815 написав:Что то я не пойму Авакова. Что за министры в Украине? Один требует чтоб газпром прокачивал дальше газ через украину и конечно же платил, другой предлагает запретить газпрому иметь бизнес с Украиной.


А я не пойму другого.
Каким боком трубопровод в противоположной части Европы относится к независимости и суверенитету Украины?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:19

Re: Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві...

министр чего? если полиции то каким боком к трубам? правопорядок и труба. выходит так А и П сидят на трубе и тянут в карман деньги агрессора. может у кого свое мнение по этому поводу?
SilverD
 
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