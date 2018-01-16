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Киянину завадили відправити
до Гонконгу 24 кг купюр по...

Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35

Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...

Пропонуємо до обговорення:
Спроба киянина незаконно переслати в міжнародному поштовому відправленні українську валюту до Гонконгу була припинена співробітниками Київської міської митниці ДФС.

Дивися повний текст Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по одній гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35

..ну и что этому "киевлянину" мешало разбить свою "нумизматику" на 4 отдельных отправления?!....
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:39

є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:39

  5kopiyok написав:є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?


Действительно кому оно там понадобилось и с какой целью?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:59

коллекционеры
heavensfeel
 
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