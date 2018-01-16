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Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Спроба киянина незаконно переслати в міжнародному поштовому відправленні українську валюту до Гонконгу була припинена співробітниками Київської міської митниці ДФС.
Дивися повний текст Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по одній гривні
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R2
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
..ну и что этому "киевлянину" мешало разбить свою "нумизматику" на 4 отдельных отправления?!....
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maestro71
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:39
є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?
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5kopiyok
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:39
5kopiyok написав:
є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?
Действительно кому оно там понадобилось и с какой целью?
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:59
коллекционеры
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heavensfeel
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:48
heavensfeel 30000?
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:09
Единичка крутая. Мне там нравится орнамент где Орел на ветве-Меч-Крест-и сплетение с гасилом, пожалуй лучший гербовик из всех гривневых купюр.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:17
ребе Нок написав:
Единичка крутая. Мне там нравится орнамент где Орел на ветве-Меч-Крест-и сплетение с гасилом, пожалуй лучший гербовик из всех гривневых купюр.
А купюры были новые?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:25
Я так думаю, что здесь имеет место чисто меркантильный интерес.Типа печатается "аля сувенирная банкнота" тугрики, иены или гондурасовские какие то (в общем неважно) и потом режут нашу на куски и на сувенирную болванку клеят в нужном месте фрагменты защиты (типа совпадают они ). После чего она становится с "элементами защиты" читаемой и в тумбе пополняют счета или покупки оплачивают и т.д.
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Дядя Дима
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