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Киянину завадили відправити
до Гонконгу 24 кг купюр по...

Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:38

  Investor_K написав:
  5kopiyok написав:є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?


Действительно кому оно там понадобилось и с какой целью?

Недавно был свидетелем интересной истории в троллейбусе. Кондуктор заметил как зашел мужик в троллейбус и подошел к нему за оплатой проезда. Мужик явно был выпивший, но говорил довольно культурно. Он полез в одну из сумок и вытащил плохо слушающимися руками сразу несколько пачек гривен купюрами по 1-й гривни. Он пытался разорвать в одной бумажную полоску и достать 4 гривны из них, чтобы оплатить проезд. Все смотрели на него удивленно, так как его сумки были полными.

Я еще подумал - а на фига он их собирал и куда едет. Но уже была моя остановка и я вышел. :D

Оказывается в этом есть какой-то смысл...
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:40

  Дядя Дима написав:Я так думаю, что здесь имеет место чисто меркантильный интерес.Типа печатается "аля сувенирная банкнота" тугрики, иены или гондурасовские какие то (в общем неважно) и потом режут нашу на куски и на сувенирную болванку клеят в нужном месте фрагменты защиты (типа совпадают они ). После чего она становится с "элементами защиты" читаемой и в тумбе пополняют счета или покупки оплачивают и т.д.

Да, хороший вариант, чтобы сберегать гривну. Благодарю за наколку :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлень: 793
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