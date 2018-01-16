Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...
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5kopiyok написав:є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?
Действительно кому оно там понадобилось и с какой целью?
Недавно был свидетелем интересной истории в троллейбусе. Кондуктор заметил как зашел мужик в троллейбус и подошел к нему за оплатой проезда. Мужик явно был выпивший, но говорил довольно культурно. Он полез в одну из сумок и вытащил плохо слушающимися руками сразу несколько пачек гривен купюрами по 1-й гривни. Он пытался разорвать в одной бумажную полоску и достать 4 гривны из них, чтобы оплатить проезд. Все смотрели на него удивленно, так как его сумки были полными.
Я еще подумал - а на фига он их собирал и куда едет. Но уже была моя остановка и я вышел.
Оказывается в этом есть какой-то смысл...
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Дядя Дима написав:Я так думаю, что здесь имеет место чисто меркантильный интерес.Типа печатается "аля сувенирная банкнота" тугрики, иены или гондурасовские какие то (в общем неважно) и потом режут нашу на куски и на сувенирную болванку клеят в нужном месте фрагменты защиты (типа совпадают они ). После чего она становится с "элементами защиты" читаемой и в тумбе пополняют счета или покупки оплачивают и т.д.
Да, хороший вариант, чтобы сберегать гривну. Благодарю за наколку
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.