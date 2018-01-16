Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...

Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:38

Investor_K написав: 5kopiyok написав: є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"? є ідеї для чого комусь в Гонконгу стільки "поліграфії"?



Действительно кому оно там понадобилось и с какой целью? Действительно кому оно там понадобилось и с какой целью?

Недавно был свидетелем интересной истории в троллейбусе. Кондуктор заметил как зашел мужик в троллейбус и подошел к нему за оплатой проезда. Мужик явно был выпивший, но говорил довольно культурно. Он полез в одну из сумок и вытащил плохо слушающимися руками сразу несколько пачек гривен купюрами по 1-й гривни. Он пытался разорвать в одной бумажную полоску и достать 4 гривны из них, чтобы оплатить проезд. Все смотрели на него удивленно, так как его сумки были полными.Я еще подумал - а на фига он их собирал и куда едет. Но уже была моя остановка и я вышел.Оказывается в этом есть какой-то смысл...