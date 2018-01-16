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Киянину завадили відправити
до Гонконгу 24 кг купюр по...

Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:21

  adikali написав:А если предположить что гривну бумажную скоро печатать перестанут, и она станет редкостью для коллекционеров?

Это произойдет лет через 200.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:37

Re: Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по..

С началом выпуска гривневых монет и окончанием печати бумажных - она уже раритет, пусть пока с небольшой стоимостью

Национальный банк Украины презентовал

Серебристые и легкие: как будут выглядеть монеты 1-10 гривен
новые обиходные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

Монеты номиналом 1 и 2 гривны введут в обращение 27 апреля 2018 года. А 5 и 10 гривен – в 2019-м и 2020-м (точных дат еще не знают).

Регулятор отметил, что специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца.

В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные – только год. Соответственно плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать. Ежегодно НБУ приходится изымать из оборота около 800 млн штук изношенных банкнот, почти половина из которых – номиналом от 1 до 10 грн. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/nbu-vvodit-vme ... 23818.html
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