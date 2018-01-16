Киянину завадили відправити до Гонконгу 24 кг купюр по...

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С началом выпуска гривневых монет и окончанием печати бумажных - она уже раритет, пусть пока с небольшой стоимостью
Национальный банк Украины презентовал
Серебристые и легкие: как будут выглядеть монеты 1-10 гривен новые обиходные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.
Монеты номиналом 1 и 2 гривны введут в обращение 27 апреля 2018 года. А 5 и 10 гривен – в 2019-м и 2020-м (точных дат еще не знают).
Регулятор отметил, что специально изымать бумажные банкноты не будут. Просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца.
В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные – только год. Соответственно плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать. Ежегодно НБУ приходится изымать из оборота около 800 млн штук изношенных банкнот, почти половина из которых – номиналом от 1 до 10 грн. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/nbu-vvodit-vme ... 23818.html