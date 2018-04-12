Монетний двір НБУ почав карбувати нові монети
Дивися повний текст В Україні почалося карбування великих монет.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:18
В Україні почалося карбування великих монет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почалося карбування великих монет.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:19
То то в Борисполе таможня слупила отправку в Гонконг 24 килограмма гривна. И всё по одной гривне новенькое.
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